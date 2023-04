Las Noticias en tu idioma con Sergio Rodriguez – Vóleibol en Charleston Wv

CHARLESTON, W.Va. — Hola Familia soy Sergio Rodríguez Bienvenidos a nuestro segmento LAS NOTICIAS EN TU IDIOMA – Vóleibol en Charleston Wv

Quería contarles que jugadores de algunos países de Latinoamérica vendrán a Charleston Wv este próximo mes de septiembre. Más información en este videoclip y el link de la página web del West Virginia Press Association.

El Campeonato Continental de Voleibol Masculino NORCECA 2023 llegará a Charleston, W.Va.

El Coliseo de Charleston recibirá a equipos de EE. UU., Canadá, Cuba, República Dominicana, Guatemala, México, Puerto Rico y Trinidad y Tobago

2023 NORCECA Men’s Continental Volleyball Championship coming to Charleston, W.Va.

Charleston Coliseum to host teams from USA, Canada, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Puerto Rico and Trinidad & Tobago