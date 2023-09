¿Es hora de volver a usar una mascarilla?

Los casos de COVID y las hospitalizaciones están aumentando a medida que surgen nuevas variantes

Por Rachel Nania, AARP

Nota del editor: AARP WV se une a ‘Las noticias en tu idioma con Sergio Rodríguez’ de WV Press para compartir información de beneficio para la comunidad hispana. Traducción al inglés a continuación (English translation below.)

CHARLESTON, Virginia Occidental — Las tiendas de comestibles abarrotadas, los aeropuertos bulliciosos, los conciertos concurridos y los edificios de oficinas compartieron una cosa en común esta primavera y verano: se observan menos mascarillas.

Pero con el aumento de los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las nuevas variantes emergentes, algunas personas que habían dejado de utilizar mascarillas se preguntan: ¿Es hora de volver a usar una?

“La respuesta corta es, creo que sí”, dice el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas y profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Vanderbilt, especialmente si tienes un riesgo alto de sufrir un caso grave de COVID-19.

La edad es un factor que aumenta el riesgo de una persona de padecer una enfermedad grave. Por ejemplo, Schaffner dice que las personas en sus 70 años tienen más riesgo que las personas de 60 años, y las personas de 80 años tienen más riesgo que las de 70 años.

“Además, a medida que envejecemos, tendemos a acumular enfermedades crónicas, y si tienes una o más de estas, aumenta aún más el riesgo”, dice. La diabetes, las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares y la obesidad son algunos ejemplos de problemas de salud que pueden hacer que una persona sea más vulnerable al virus.

English Translation:

Is it time to wear a mask again?

COVID cases and hospitalizations are rising as new variants emerge

By Rachel Nania, AARP

Editor’s Note: AARP WV joins WV Press’s ‘The News in your language with Sergio Rodríguez’ to share information of benefit to the hispanic community:

Crowded grocery stores, bustling airports, crowded concerts, and office buildings shared one thing in common this spring and summer: fewer masks are being observed.

But with COVID-19 cases on the rise, hospitalizations, and new variants emerging, some people who had stopped wearing masks are asking: Is it time to go back to wearing one?

“The short answer is, I think so,” says Dr. William Schaffner, an infectious disease expert and professor of medicine at the Vanderbilt University School of Medicine, especially if you are at high risk for a severe case of COVID-19. 19.

Age is one factor that increases a person’s risk of serious illness. For example, Schaffner says that people in their 70s are at higher risk than people in their 60s, and people in their 80s are at higher risk than those in their 70s.

“Also, as we get older, we tend to accumulate chronic diseases, and if you have one or more of these, your risk increases even more,” he says. Diabetes, heart disease, lung disease, and obesity are some examples of health problems that can make a person more vulnerable to the virus.

